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Yaramazlara biraz batar!

Salah, Drogba’nın rekorunu kırdı

Liverpool’un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, daha önce Didier Drogba’nın elindeki ‘İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu‘ unvanının yeni sahibi oldu.

Fotoğraf: Reuters

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma’dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool’a gelen Salah, İngiltere Premier Lig’de 167 maçta forma giyerken 107 gol kaydetti, 43 asiste imza attı.


Salah, dün Liverpool’un Old Trafford Stadı’nda Manchester United’ı 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Premier Lig’de gol sayısını dün attığı gollerle 107’ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Didier Drogba ile paylaştığı ‘İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu‘ unvanını da tek başına ele geçirmiş oldu.

29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise 61 maçta 33 gole imza attı.

Salah’ın Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla 71 maçta attığı gol sayısı ise 43.

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