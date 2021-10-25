Salah, Drogba’nın rekorunu kırdı

Ankara Şehir Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniği asistanlarından Rümeysa Berin Şen’in nöbet dönüşü, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi bir kez daha asistan hekimlerinin sorunlarını gündeme taşıdı. Pek çok asistan ve hekim yaşadığı benzer deneyimleri paylaştı. Yıllardır değişmeyen kötü koşullara isyan etti.