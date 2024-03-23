Sakatlanan Rıdvan kadro dışı kaldı

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya’yla özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan paylaşılan açıklamada, millilerin Macaristan’la oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye hazırlık maçında konuk olduğu Macaristan’a 1-0 kaybetmişti.