Korsan plak satarak milyonlar kazandı

Britanya’da korsan plak satarak 1,2 milyon Sterlin kazanan adam, bir Clash hayranının şikayetinden sonra yakayı ele verdi.

The Guardian’ın haberine göre Richard Hutter, altı yıl boyunca Beatles ve Nirvana gibi grupların plaklarını ortalama 35 Sterlin (840 lira) fiyat koyarak sattı. Bu satışlardan toplam 1,2 milyon Sterlin (29 milyon lira) civarında kazanç elde etti.

Punk grubu Clash’ın bir hayranı, satın aldığı plağın ses kalitesini beğenmeyince parasını geri istedi, olumsuz yanıt aldı. Bu basit ‘müşteri memnuniyetsizliği’ şikayetinin altından binlerce korsan plak çıktı.

İki plak incelendi

Müşteri, ticaret standartları sorumlularına şikayette bulununca, görevliler Hutter’dan ‘Guns N ‘Roses’ ve ‘Queens of the Stone Age’ gruplarına ait iki plak satın aldı; ikisinin de orijinal olmadığı anlaşıldı.

Yapılan soruşturmada Richard Hutter’ın altı yıl boyunca kendi İnternet sitesinden ve ebay’den binlerce sahte plak sattığını tespit etti.

Plakların orijinal olmadığını bilmediğini, bunları Avrupa’dan temin edip sattığını söyleyen 55 yaşındaki Hutter, ertelenmiş hapis cezası ve 250 saat ücretsiz çalışma cezası aldı.