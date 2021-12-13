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Yaramazlara biraz batar!

Sahte faturayla devleti 750 milyon lira zarara uğratan şebekeye operasyon

Belirli ülkelere ihracat yapılırken fatura bedelini yüksek göstererek aldıkları vergi iadesiyle devleti 750 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracatlar sırasında sahte fatura düzenleyen şebekenin, bu şekilde devletten yaklaşık 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlendi.

İstanbul merkez olmak üzere Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir’de 51 şüpheliyi tespit eden polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

28 kişinin gözaltına alındığı adreslerde detaylı aramaların sürdüğü açıklandı.

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