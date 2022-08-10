Sahte 100 dolarla kandırılan limonata satıcısı çocuk için 24 bin dolar toplandı

ABD’de limonata standı kurarak para biriktirmeye çalışan çocuk sahte 100 dolar veren adam tarafından kandırıldı. Komşuların başlattığı kampanya çocuğun zararını fazlasıyla karşıladı.

Fotoğraf: Charity Beth Long/Unsplash (Temsili)

Washington eyaletinde Everett şehrinde yaşayan 11 yaşındaki Jeremy’nin hayali bir yiyecek otomatı almaktı. Hayaline kavuşmak için komşularının çimlerini biçerek, kışın kapı önündeki karları temizleyerek para biriktiyordu.

Yine para biriktirmek amacıyla harçlıklarını kullanarak kurduğu stantta limonata sattığı sırada bir adam sahte 100 dolar vererek limonata aldı.

Everett polis departmanı şüphelinin fotoğrafını paylaşarak vatandaşlardan bulunması için yardım istedi. Çocuğun, güneşin altında satış yaptığı sırada 100 dolarla limonata alıp para üstünü isteyen adama 85 dolar verdiği belirtildi. Parasının neredeyse tamamını veren çocuğun daha sonra gittiği benzin istasyonunda 100 doların sahte olduğunu öğrendiği anlatıldı.

Komşuları Amy Steenfott, çocuğun zararının karşılanması ve standına destek olmak amacıyla kitle fonlama platformu GoFundMe’den 250 dolar toplamak için kampanya başlattı.

Sonuçta Jeremy için 24 bin dolar toplandı.

Steenfott Jeremy’nin ailesinin bu iyilik hareketinde çok etkilendiğini belirterek bütün paranın ellerine ulaşacağının garantisini verdi.