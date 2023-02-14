Sahra hastanesi kuran İspanyollar, Türkçe öğrenmeye başladı

Depremzedelere yardım için Hatay’da sahra hastanesi kuran İspanyol ekip, Türkçe öğrenmeye de başladı.

Fotoğraf: İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, İspanya’dan gelen ekipler 200 hasta kapasiteli sahra hastanesi kurmuştu.

Gönüllü çevirmenlerin destek verdiği ekipler, depremzedelerle daha iyi anlaşabilmek için Türkçe öğrenmeye de başladı.

İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da Türkçe öğrenen ekiplerin videosunu paylaştı: ”Gönüllü çevirmenler destek verse de sağlık çalışanlarımız hastalarla daha iyi iletişim kurabilmek için boş zamanlarında Türkçe pratik yapıyor.”