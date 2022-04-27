Sahneye çıkardığı hayranının üzerine işeyen şarkıcı bu kez uyarıldı: Buraya çiş yapmak yasaktır!

Sahneye çağırdığı hayranını yere yatırarak yüzüne işeyen Brass Against’in solisti Sophia Urista Danimarka’daki konserinde uyarıyla karşılandı: Buraya çiş yapmak yasaktır!

Fotoğraflar: Twitter

Geçen kasımda ABD’deki Welcome to Rockville müzik festivalinde Urista bir izleyiciyi sahneye çağırarak yere uzanmasını istemiş, ardından pantolonunu indirip yüzüne işemişti. Bu esnada şarkı söylemeye devam etmişti.

Viral olan videoda solistin ‘ihtiyaç molası‘ sona erdiğinde adamın yerden sevinç hareketleri yaparak kalktığı görülmüştü.

Tepki çeken bu hareketinin ardından Urista bir özür mesajı yayınlamıştı.

Soundgarden ve Black Sabbath cover’larıyla tanınan grup Tool’un 2022 Avrupa turnesine destek için vereceği konserlerin ilkinde Kopenhag’da sahnedeydi.

Royal Arena’daki sahneye bantlanmış ‘Bu alanda işemek yasak‘ yazılı bir uyarıyla karşılaştı. Her türlü işeme şeklinin yasak olduğunun ayrıntılarıyla anlatıldığı uyarıyı Urista Twitter hesabından paylaştı.