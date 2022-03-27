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Yaramazlara biraz batar!

Sahipsiz hayvanlara mama bağışı şartıyla uzlaştılar


Trabzon’da sosyal medyada kızını rahatsız ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişilerle sahipsiz hayvanlar için mama almaları şartıyla uzlaşan kadın, şüphelilerin karşıladığı mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ortahisar ilçesinde yaşayan Adile Pazarcı (39), sosyal medyadan kızını rahatsız eden üç şüpheliden şikayetçi oldu. Dosyanın uzlaşma komisyonuna gönderilmesi üzerine Trabzon Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, tarafların arasını bulmak üzere uzlaştırmacı görevlendirdi.


Pazarcı, sahipsiz hayvanlar yararına 150 kutu yaş mama ve 150 kilogram kuru mama almaları karşılığında şüpheliler hakkındaki şikayetinden vazgeçeceğini iletti. Teklifi kabul eden şüpheliler, mama alarak Pazarcı’ya teslim etti.

Tarafların uzlaşması üzerine savcılık, şüphelilerin edimi yerine getirmesinden dolayı haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

‘Umarım örnek olur’

Mamaların bir kısmını Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine veren, kalan mamalarla evine yakın yerlerde sahipsiz hayvanları besleyen Adile Pazarcı şunları söyledi: “Sahipsiz hayvanları besliyorum ve bütçem kısıtlı, kendi cebimden harcıyorum. O yüzden hayvanlar yararına talebim oldu. 150 kutu konserve ve 150 kilogram kuru mama karşılığında anlaştık. Bu, bizi de mutlu etti, sokaktaki hayvanları da mutlu etti. Umarım diğer insanlar için de örnek olur, hayvanları beslerler. Kimse onları rahatsız etmesin, vurmasın, şiddet göstermesinler.”

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