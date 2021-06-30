Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sahiplerinin ‘unuttuğu’ Fragonard tablosu 7,68 milyon avroya satıldı

Fransa’da, sahibi olan ailenin ‘unuttuğu’, Fransız ressam Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) tablosu, açık artırmada 7,68 milyon avroya (79,41 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: www.trendsmap.com

‘A philosopher reading’ adlı tabloyu, bir kişinin ölümünden sonra, aile fertlerine miras kalan eşyaları incelemek için evine giden eksper fark etti. Duvarda asılı, 45,8 X 57 santimetre boyutundaki tablo, açık artırmayı düzenleyen Enchères Champagne Müzayede Evi’nde çalışan eksper Antoine Petit’nin içeri girer girmez dikkatini çekti.


“Çok güzel olduğunu düşünerek alıp inceledim” diyen Petit, Fragonard’ın imzasını gördü ancak orijinal olduğundan emin olmak amacıyla başkent Paris’teki bir grup ekspere danıştı. Danıştığı şirket Cabinet Turquin’deki eksperler tablonun orijinal olduğunu teyit etti.

Tablonun 200’ü aşkın yıldır ailede olduğunu, kuşaktan kuşağa aktarıldığını ancak günümüzde hayatta olan fertlerinin değerinin farkında olmadığını, hatta bazılarını orijinal Fragonard olduğunu bile bilmediğini anlatan Petit, tablonun açık artırmada tahmin edilenin dört katına alıcı bulduğunu söyledi.

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