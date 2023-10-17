Şahika Ercümen dalış rekorunu Hatay için kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesi Hatay’a dikkat çekmek için yaptığı denemede paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki 105 metrelik dünya rekorunu 106 metreyle kırdı.

Fotoğraf: AA

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı.

Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp Lena Balta’nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu.

Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için ‘Hatay’a nefes ol‘ sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen su altına indi.

Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı.

Yayladağı’ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek.