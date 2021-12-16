Sağlıkçılar üç gün iş bırakabilir

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, üç günlük iş bırakma eyleminin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

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Sağlık çalışanları, dün tüm kentlerde özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Dr. Gürsel Özer, hassasiyetleri karşılık buluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Sendika başkanı, geri çekilen kanun taslağında aile hekimliği çalışanlarının yok sayıldığını belirterek 27 bin aile hekimi ve 24 bin aile sağlığı çalışanını yok sayan hiçbir işleyişin, kendilerini alacakları kararlardan geri çeviremeyeceğini kaydetti.

Özer şunları kaydetti: “Bir günlük iş bırakma kararları sıradanlaşmış ve gerek kamuoyu gerekse muhataplarımızda bir etki karşılığı bulmamıştır. STK çalışma grubunda üç gün iş bırakma önerimiz ele alındı, sendika ve meslek örgütleriyle etkin ve kapsayıcı eylem için çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız.”