Sağlık ve mutluluğun bir numaralı koşulu: Sosyal zindelik

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmalarından birine göre sağlıklı sosyal ilişki ve dayanışma, bir numaralı mutluluk ve sağlık kaynağı.

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Harvard Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı 1938 yılında ‘İnsan nasıl mutlu ve sağlıklı bir ömür sürer’ sorusunun peşine düştü. Araştırmacılar, dünyanın her yerinden 724 katılımcının sağlık kayıtlarını topladı ve iki yıllık aralıklarla yaşamları hakkında ayrıntılı sorular sordu.

Bundan 85 yıl önce başlayan ve zaman zaman sonuçları yayınlanan araştırma mutluluk üzerine yapılmış en uzun soluklu çalışmalardan biri.

Parayla değil dayanışmayla

Düşünülenin aksine sağlık ve mutluluk için kariyer başarısından, paradan, hatta egzersiz ya da sağlıklı beslenmeden bile önce gelen bir koşul var: Sosyal açıdan ‘zinde‘, yani insanlarla, çevremizle iyi ilişkiler kurmak.

Araştırma, insanlarla kurduğumuz iyi ilişkilerin bizi yalnızca mutlu etmekle kalmadığını fiziksel olarak da etkilediğini gösteriyor. Güvenlik hissinden duygusal yakınlığa, kimlik onayından yardımlaşma ve dayanışmaya insani ihtiyaçlarımızın çoğu başkalarıyla ilişkilerimize, dayanışma becerilerimize bağlanıyor.

Sosyal zindelik testi

Zor zamanların üstesinden daha kolay gelebilmek için kendinize aşağıdaki yedi soruyu sorabilir, sosyal açıdan ne kadar zinde olduğunuzu bir bakışta görmek için CNBC’nin ilgili haberine eklediği alttaki tabloyu doldurabilirsiniz.

Emniyet hissi: Gecenin bir yarısı korkmuş bir şekilde uyanırsanız kimi ararsınız? Bir kriz anında kime sığınırsınız?

Öğrenme ve büyüme: Sizi yeni şeyler denemeye, risk almaya, hayatınızın hedeflerini gerçekleştirmeye kim teşvik eder?

Duygusal yakınlık ve güven: Hakkınızdaki her şeyi (veya çoğu şeyi) kim biliyor? Moraliniz bozuk olduğunda kimi arayabilirsiniz ve hislerinizi açıklığıyla kiminle paylaşırsınız?

Kimlik onayı ve ortak geçmiş: Hayatınız boyunca birçok deneyimi paylaştığınız, size kim olduğunuzu hatırlatan biri var mı?

Romantik yakınlık: Hayatınızdaki romantik yakınlığın yoğunluğu sizi tatmin ediyor mu?

Yardım / destek / dayanışma: Biraz uzmanlığa ihtiyacınız olduğunda ya da pratik bir sorunu çözmek için yardım istediğinizde kime başvurursunuz?

Eğlence ve rahatlama: Sizi kim güldürür? Bir film izlemek ya da birlikte seyahate gitmek için kimi arar ya da aramak istersiniz?