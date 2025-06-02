Sağlık Bakanlığı 1,1 milyon kişiyi tarttı: Katılanların yüzde 28,2'si obez

Sağlık Bakanlığı, ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasıyla 1 milyon 143 bin 189 kişiyi tarttı. 673 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde ‘normal’ aralıkta olmadığı belirlendi.

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Fazla kiloya karşı toplumda farkındalık oluşturmak için 10-23 Mayıs’ta Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boyu ve kilosu ölçüldü.

673 bin 25 kişinin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi derecelendirmesinde ‘normal’ aralığında olmadığı görüldü.

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar tercihleri doğrultusunda sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Vücut kitle indeksi derecelendirmesine göre kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2’sinin zayıf, yüzde 31,8’inin normal, yüzde 35,8’inin fazla kilolu ve yüzde 28,2’sinin obez olduğu görüldü.

Erkeklerde fazla kilolu, kadınlardaysa obez oranı daha fazla

Kampanyanın ikinci haftasındaki veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9’la kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3’e kıyasla daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Öte yandan kadınlardaki obezite oranıysa yüzde 32,1’le erkeklerdeki obezite oranı yüzde 23,8’i geçiyor.