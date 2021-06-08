Haftalık vaka tablosu: Kent kent değişim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bir önceki hafta paylaşılan tablo:

Bakan Koca, Twitter paylaşımında, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin” diye yazdı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 63,93, Ankara’da 99,50, İzmir’de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Fahrettin Koca daha sonra vaka sayısı en çok azalan illerin grafiklerini paylaştı. Buna göre vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli.

Sağlık bakanı, “Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin” diye yazdı.