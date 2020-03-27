Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*’nın net fotoğrafı geldi.

Fotoğraf: EHT

Space.com‘un haberine göre, Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı.

Bilim insanlarının, Mayıs 2022’de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu’nun merkezinde yer alıyor.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.

Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.

İlk kara delik 2019’da görüntülendi

2019’da fotoğrafı çekilen ilk kara delik Messier 87, EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya’ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Güneş’ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi’neyse 54,8 milyon ışık yılı uzaklıkta.