Sağanak nedeniyle mahsur kalan köpek yavruları son anda kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su birikintisinde mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı.

Fotoğraf: Karasu Belediyesi

AA’nın haberine göre Karasu Belediyesi ekiplerince Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi 243’üncü Sokak’taki çalılık alanda köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye geçici hayvan barınağı ekipleri yönlendirildi.

Barınak ekipleri, tamamen suyla kaplanmış çalılık arazide yol açarak mahsur kalan köpeklere ulaştı.

Karasu Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekibinden Oktay Sözer, şunları dedi:

“Aldığımız ihbar üzerine anne köpek, yağış başlayınca diğer yavrularını güvenli bir yere taşımış. Fakat iki tanesine ulaşamamış. Biz de ulaşmasaydık iki yavru köpek boğulacaktı. Eğer vatandaşların hayvan hassasiyeti olmasaydı, bu iki yavru köpek belki de boğulmuştu. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması çok önemli.”

İki köpek yavrusunun sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten Sözer, rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan köpek yavrularının sağlığına kavuşunca annelerinin olduğu yere bırakılacağını ifade etti.