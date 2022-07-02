Safranbolu’da ‘mor hasat’ başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki ‘mor tarlalarda‘ lavanta hasadı yapıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Safranbolu’da üreticiler son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da lavantaları tercih ediyor.

Şifalı özelliğiyle de bilinen lavantaları görmek için 170 dönüm ekim alanına gelen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.

Bostanbükü bölgesinde Fazıl Çelikkaya’nın 10 dönümlük tarlasına ekilen lavantanın çiçekleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vatandaşların katılımıyla toplandı.

Köse, tarlalara çok sayıda misafir geldiğini, lavantanın ekonomiye de çok katkısının olduğunu söyledi.

Lavanta yetiştirmenin kendilerine mutluluk verdiğini, ilginin çok fazla olduğunu dile getiren Çelikkaya da ürünün yağından yararlandığını, bu yıl 30 litre hasat alacağını anlattı.