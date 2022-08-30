Sadr yanlısı göstericiler alanlardan çekildi, hayat normale döndü

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren gerilim sona erdi.

Fotoğraf: AA

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.

AA’nın haberine göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.

Ne olmuştu?

Sadr destekçileri, dün Bağdat’taki Yeşil Bölge’de cumhurbaşkanlığı ve hükümet sarayını basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak’ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine “Eve dönün” diye seslenmiş, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı. Sadr’ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.