Sadık taraftar takımının yanında: Jack geri döndü

Los Angeles Lakers’ın sadık taraftarı aktör Jack Nicholson dün NBA Play-off maçındaydı.

NBA ligini yakından izleyenler bir Lakers maçının ne kadar önemli olduğuna ona bakarak karar verir. Jack Nicholson salona gelmişse durum ciddidir.

Nicholson, dün Crypto.com Arena’da oynan Lakers – Grizzlies maçına gelerek 19 Ekim 2021’den beri ilk kez salonda maç izlemiş oldu.

Lakers Nicholson’ın gelişini ‘Jack geri döndü’ paylaşımıyla kutladı.

Jack Nicholson maç öncesinde yanına gelen Lakers oyuncusu LeBron James’la ve komedyen David Larry’le şakalaştı.

Karşılaşmayı 125-85 Lakers kazandı.