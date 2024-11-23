Sadece ‘uzmanlık belgesi’yle yedi yıl doktorluk yaptı: Savcıdan takipsizlik kararı

MESUDE DEMİR

Arnavutluk’ta mezun olduğu tıp fakültesi diplomasının Türkiye’den denkliğini almadan ‘uzman hekim’ gibi tıp fakültesi öğretim üyeliği yapan Recep Hormova’yla ilgili savcılık takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf: AA

Diken’in edindiği bilgiye göre Arnavutluk asıllı Hormova’nın asıl adı Tauland Ayrdedi. Asker kökenli olan Hormova, Tiran Tıp Fakültesi mezunu.

Ülkesi Türkiye’ye sualtı hekimliği ve hiperbarik oksijen uzmanlığı yapması için yolladı. Ancak o kurduğu arkadaşlıklarla Türkiye vatandaşlığı alıp adını değiştirerek burada kalmayı tercih etti.

Hormova’nın Türkiye’de hekimlik yapabilmesi için tıp fakültesi diplomasının denkliğini alması gerekiyordu.

Ancak bu ‘olmazsa olmaz’ basamağı yine birilerinin yardımıyla atladı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) Ekim 2004’de jüri denetiminden geçerek sualtı hekimliği ve hiperbarik oksijen uzmanlığı belgesi aldı.

Yedi yıl diplomasız çalıştı

Hormova 10 yıl kadar sonra Mart 2014’de Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) tıp fakültesinin diploma denkliğini talep etse de seviye tespit sınavına girmedi ya da girse de geçemedi.

Ancak uzmanlık belgesiyle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvuran Hormova, burada öğretim üyesi yardımcı doçent olarak işe başladı. Yedi yıl boyunca muayene ve tedaviler yaptı, maaş aldı.

‘Uzmanlık belgesi’ şikayetten iki yıl sonra iptal edildi

Hormova hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’le ilgili şikayet 2021’de yapıldı. Bunun üzerine üniversite Ağustos 2021’den görevinden uzaklaştırıldı.

Uzmanlık belgesi şikayetten iki yıl sonra Haziran 2023’de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca iptal edildi.

Başsavcılık: YÖK’ün hatası

Erzurum başsavcılığı geçen günlerde Hormova’yla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Kararda meslek adaylarının uzmanlık yeterliliklerinin ilgili jüri denetiminde ve araştırma sorumluluğunun ilgili kamu kurumuna ait olduğu belirtildi.

Savcılık şüphelinin ‘tıp tescil belgesi’ bulunmasa da sorumluluğun şüpheliye istihdam sağlayan YÖK’te olduğu, Hormova’nın hizmet sunduğu alana ilişkin usulüne uygun belge aldığını vurguladı.

Kararda şüphelinin üniversitenin talep ettiği evrak ve belgeleri sunduğu, kurumun eksik belgelerin sorumluluğunu da ona yüklenemeyeceği belirtildi.

Savcılık şüphelinin atılı eylem yönüyle kastının somutlaştırılamadığı, yabancı uyruklu şahsın iç mevzuattan kaynaklanan hukuki gereklilikleri bilmesinin beklenemeyeceğine dikkat çekti.