Dr. Ümit Aktaş bir ay hekimlik yapamayacak

MESUDE DEMİR

Dr. Ümit Aktaş’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu’nun verdiği bir ay süreyle meslekten alıkoyma (men) cezası tebliğ edildi ve uygulanmaya başlandı.

Aktaş bu süre içinde hasta muayene ve tedavi edemeyecek.

Fotoğraf: umitaktas.com

Bir televizyon (Beyaz TV) programında yaptığı açıklamalar nedeniyle pandemi koşullarında gerçek dışı bilgilerle korku, panik, yanıltıcı söz ve söylemlerde bulunarak halk sağlığına zarar verdiği, hekimliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Aktaş hakkındaki soruşturmayı İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu yürütmüş ve bir ay meslekten men cezası vermişti.

TTB Yüksek Onur Kurulu da cezayı onaylamıştı.

Aktaş kararın iptali için Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak mahkeme verilen disiplin cezasının hukuka ve mevzuata uygun olduğuna karar vermişti.

Mahkeme kararında, bilimi, bilimsel gerçekleri, etik yükümlülükleri önceledi ve meselenin bireysel ifade özgürlüğüne indirgenemeyecek nitelikte olduğunun altı çizilmişti.

İstinaf da Aktaş’ı haksız buldu.

Aktaş bunun üzerine kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. Mahkeme henüz kararını vermedi.

Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün men cezası tebliğ ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aktaş, TTB yöneticilerini suçladı.

Hakkında 40’dan fazla soruşturma açıldığını, daha önce de uyarı, kınama, para cezaları aldığını anlatan Aktaş, herkesi men kararından ötürü tepki göstermeye çağırdı.

Tıp fakültesinden sonra fitoterapi yüksek lisansı yapan Aktaş, ilaçsız yaşamanın mümkün olduğunu savunuyor. Kendi adını taşıyan, etkinliği kanıta dayalı yöntemlerle gösterilmeyen çok sayıda bitkisel ürün, vitamin, mineral vs. satıyor.