Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler

Sabancı Holding’in üst yöneticilik (CEO) görevine Kıvanç Zaimler atandı.

Kıvanç Zaimler. Fotoğraf: AA

Holdingin açıklamasına göre 2008’den bu yana Sabancı bünyesinde bulunan, yaklaşık yedi yıldır da Sabancı Holding enerji grup başkanlığı yapan Kıvanç Zaimler, 1 Haziran itibarıyla CEO olarak göreve başlayacak.

Bayrak değişimi

Kıvanç Zaimler, Hayri Çulhacı ve Cenk Alper (soldan sağa). Fotoğraf: Sabancı Holding

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı şunları söyledi:

“29 yıldır Sabancı topluluğunda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son altı yılında da holding CEO’su olarak topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır.

Cenk beye, teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum.

Kıvanç beyin liderliğindeki yönetim ekibimiz, bir yandan farklı iş kollarımızdaki operasyonlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanırken, bir yandan portföyümüzün geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atacaktır. Bu bayrak değişiminin topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Kıvanç Zaimler kimdir?

Kıvanç Zaimler, 2008’de Enerjisa’ya katılarak doğalgaz ticaretiyle başladığı kariyerine, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinde müdür pozisyonlarından geçerek şirketin CEO’su olarak atanmıştı.

İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi’nde devam etti.

1992’de profesyonel kariyerine başlayan Zaimler, bu süre zarfında özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulundu.

Zaimler, halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Sabancı Holding’i temsil ediyor.