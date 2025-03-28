Sabancı Holding yönetim kurulu başkanı Hayri Çulhacı oldu. Çulhacı görevi Güler Sabancı’dan devraldı.

Hayri Çulhacı. Fotoğraf: AA

21 yıl önce Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından Sabancı Holding yönetim kurulu başkanlığını devralan Güler Sabancı, 27 Mart’taki genel kurulda görevini bırakacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasına göre genel kurulda alınan kararla holding tarihinde ilk kez bir profesyonel yönetici yönetim kurulu başkanı oldu. Güler Sabancı yönetimden ayrılırken finans ve iş dünyasından Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak yönetim kuruluna seçildi.

Yönetim Kurulu toplantısında yaklaşık 35 yıldır Sabancı topluluğundan yönetim kurulu üyesi olan Çulhacı yönetim kurulu başkanlığına atandı.

Hayri Çulhacı kimdir?

Çulhacı, 1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1986’da ABD’deki Northeastern Üniversitesinden İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini alan Çulhacı, 1979-1990 arasında Maliye bakanlığında hesap uzmanı ve daire başkanlığı yaptı. Çulhacı, 1990’da Akbank’a genel müdür yardımcısı olarak katıldı.

Çulhacı, 2010’dan itibaren de Akbank yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlendi. 2020’de Akbank’tan emekli olan Çulhacı, hala Sabancı Vakfı mütevelli heyeti üyesi ve başkan yardımcısı.