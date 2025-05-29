Sabancı Holding 1 dolara şirket devretti

Sabancı Holding, Hollanda’daki siber güvenlik şirketi Radiflow Ltd.’yi 1 dolar (39 lira) karşılığında devretti.

Şirket yaklaşık 2,9 milyon dolar (113 milyon lira) alacağından da feragat etti.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamaya göre şirketin yüzde 69,84’lük payı mevcut ortak Dx Technology Services and Investment BV’ye (DxBV) devredildi.

Şirkete faaliyetini sürdürebilmesi ve sermayeye dönüştürmesi amacıyla sağlanan yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da feragat edildi.

Satışın gerekçesi ‘beklenen faydanın sağlanamaması ve firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkiler.’

Zarar tutarının yaklaşık 5 milyon dolar olacağı belirtilen açıklamaya şu da eklendi:

“Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir.”