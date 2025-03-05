Saatin sapma riski 10 milyar yılda bir saniyeden daha az: 3,3 milyon dolar

Japonya’da Shimadzu firmasının 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapması öngörülen minyatür optik kafes saat satışta.

Fotoğraf: Kyodo News

Kyoto merkezli hassas ekipman üreticisi Shimadzu’nun açıklamasına göre ‘Aether clock OC 020’ isimli minyatür optik kafes saati piyasaya sürüldü.

‘Dünyanın ilk başarıyla minyatürleştirilmiş ticari optik kafes saati’ olarak tanımlanan ürünün fiyatı 500 milyon yen (yaklaşık 3,3 milyon dolar).

Saat, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Tokyo Üniversitesi işbirliğiyle dizayn edildi. Açıklamaya göre ticari satışa sunulan ‘stronsiyum optik kafes saat’ ışığın durağan dalgaları içinde hapsolmuş atomların optik geçişini kullanarak zamanı ölçebiliyor.

18 basamaklı doğruluğa sahip ve 10 milyar yılda bir saniyeden daha az sapması öngörülen saat, saniyenin yeniden tanımlanmasında ‘umut verici’ olarak gösteriliyor.

Daha önce üretilen bir modelin minyatürleştirilmiş hali olan ‘Aether clock OC 020’ saniyeyi tanımlayan geleneksel sezyum atom saatlerinden (atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen bir saat çeşidi) yaklaşık 100 kat daha hassas.

114 santimetre genişliğe, 109 santimetre yüksekliğe ve 65 santimetre derinliğe sahip cihaz, ebatlarıyla dış mekanda kullanımına uygun.

Saatin, yer kabuğu hareketleri, volkanik aktivite, levha tektoniğindeki değişimlerin gözlem ve ölçümlerinde pratik olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Shimadzu saatten gelecek üç yılda ülke içi ve deniz aşırı 10 adet satmayı hedefliyor.