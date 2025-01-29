ABD’li bilim insanlarının insanlığın yok oluşuna ne kadar kaldığını göstermek için 1947’de yarattığı ‘Kıyamet Saati’, gece yarısına 89 saniye kalaya getirildi.

Fotoğraf: thebulletin.org

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, başkentteki ABD Barış Enstitüsü’ndeki basın toplantısında, Kıyamet Saati’nin kadranını 00.00’a 89 saniye kalaya ayarlayarak tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

Kurul başkanı Daniel Holz’un açıklamasına göre Kıyamet Saati’nde ayarlamayı etkileyen tehditler şunlar:

İklim değişikliği

Nükleer silahların yayılması

Ortadoğu’daki istikrarsızlık

Pandemi tehdidi

Askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması

Holz, son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala duran Kıyamet Saati için “Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir” dedi.

Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliğinden endişeli olduğunu belirten Holz, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini ‘korkutucu’ olarak niteledi.

ABD’nin Japonya’ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından iki yıl sonra 1947’de Chicago Üniversitesi’ndeki atom bilimcilerinin sembolik olarak yarattığı Kıyamet Saati, insanlığın ürettiği özellikle nükleer teknolojiyle yok oluş tehlikesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.