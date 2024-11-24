Saadet Partisi yeni başkanını seçti: Mahmut Arıkan

Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu.

Mahmut Arıkan. Fotoğraf: @mahmutarikansp / X

Saadet Partisi’nin Ankara Atatürk Spor Salonu’ndaki 9’uncu Olağan Büyük Kongresi’nde genel başkanlığa Mahmut Arıkan seçildi.

Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak’ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

Parti tüzüğüne göre delege tam sayısının en az yüzde 15’inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823’ünü alan Arıkan, Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı seçildi.