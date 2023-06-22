Ryanair’den ‘Türkiye şakası’: Diş fırçası veya diş tedavisi

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, ‘Britanya’da bir diş fırçası almaktansa Türkiye’de diş tedavisi olmanın daha kârlı olacağını’ ima eden bir şaka yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Twitter)

Ryainair’in Twitter hesabından Britanyalı bir mizah hesabının bir diş fırçasının 10 sterlin (317 TL) olduğunu gösteren paylaşımı alıntılanarak “(10 sterline diş fırçası) veya Türkiye’ye uçuş” diye yazıldı.

or a flight to Turkey https://t.co/KDYE9mbjmv — Ryanair (@Ryanair) June 22, 2023

Şirket daha sonra ‘Türkiye’de diş tedavisinin daha ucuz olduğunu’ söyleyen bir tweet’e, esprili bir görselle cevap vererek şakanın ana fikrinin zaten bu olduğunu ima etti.

10 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedefleniyor

Türkiye 2023’de 1.5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedefliyor. Dört saatlik uçuş mesafesinde 57 ülke, yaklaşık 1 milyar insan var.

Ulaşım kolaylığının bir avantaj olmasının yanı sıra, artan döviz kuru da yabancılara sağlık turizmi ve saç ekimi gibi hizmetler için kolaylık sağlıyor.

TÜİK’e göre diş hekimliği en çok tercih edilen klinik branşlar arasında.

Geçen sene kendi ülkesinde diş tedavisi pahalı olduğu için ABD’den Türkiye’ye gelen bir kadının hikayesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Delia O’Malley adlı kadın, dönemin kuruyla kendi ülkesinde 3 bin 99 dolar (50 bin lira) olan tedavi yerine Türkiye’ye gelmiş, konaklama-seyahat-tedavi dahil 1167 dolar (19 bin 127 TL) harcayarak, yaklaşık 2 bin dolar (32 bin 780 TL) tasarruf etmişti.