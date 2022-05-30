ABD’den Türkiye’ye gelen kadının karlı diş tedavisi: 30 bin lira tasarruf, 400 bin beğeni

Diş tedavisi için ABD’den Türkiye’ye gelen kadının sosyal medya hikayesi büyük ilgi gördü.

Atlanta’da yaşayan Delia O’Malley adlı kadın, kanal tedavisinin 3 bin 99 dolar (50 bin lira) tutacağını öğrendi.

Bunun üzerine 807 dolara İzmir’e gidiş dönüş bilet aldı, 160 dolara tedavi oldu, 200 dolara her şey dahil otelde yedi gün kaldı. Toplam 1167 dolar (19 bin 127 TL) ödedi. Böylece yaklaşık 2 bin dolar (32 bin 780 TL) tasarruf etti.

Hikayesini video çekimleriyle kayıt altına alan kadının TikTok’daki paylaşımı milyonlarca izlenme ve 400 binden fazla beğeni aldı.