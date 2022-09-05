Rusya’nın iddiası: Türkiye destekli gruplar, Suriye’den çaldıkları tarihi eserleri Türkiye’ye kaçırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Oleg Igorov, ‘Türkiye destekli silahlı grupların Afrin’deki tarihi eserleri kaçırarak Türkiye’de sattıklarını’ iddia etti.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’yla 2018’de Suriye’nin Afrin kentine girmişti.

Suriye Devlet Ajansı SANA’da yer alan habere göre Rusya’nın Suriye Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Igorov, şunları söyledi: “Türkiye’nin desteklediği grupların, Afrin kenti yakınlarında mimari, tarihi eser ve antika eserleri aramak için arkeolojik kazılar yürüttüğünü, modern ve ağır ekipman ve patlayıcılar kullanarak Suriye kültürel miras alanlarına ciddi zararlar veriyor.”

Igorov, ‘bulunan eski eserlerin daha sonra karaborsada satılmak üzere Türkiye’ye götürüldüğünü’ öne sürdü.

Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus Koordinasyon Merkezi, dünkü açıklamada ‘Suriye’nin dışına kaçırılan milattan önce Asur dönemine ait bir eseri bulup Şam’daki Ulusal Müze’ye teslim ettiklerini’ iddia etmişti.