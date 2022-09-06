Rusya’nın en büyük bankaları yuan kredi vermeye hazırlanıyor

Rusya’nın en büyük iki bankası Sberbank ve VTB, yuan cinsinden (Çin para birimi) kredi imkanları sunacak.

Fotoğraf: Reuters

Sberbank Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, yakında, şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye başlayacaklarını söyledi. Gelecekte Hindistan rupisi cinsinden de kredi vermeyi planladıklarını anlatan Vedyahin, rupi cinsinden kredilere yönelik talebin şimdilik düşük olduğunu belirtti.

VTB CEO’su Andrey Kostin de, VTB’nin şirketlere yuan cinsinden kredi vermeye hazırlandığını belirterek “Şu anda yaklaşık 450 milyar ruble (7,5 milyar dolar) değerinde 11 projeyi değerlendiriyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak yuan kredilerine yönelik talebi kapsıyor” dedi.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımının artık risk barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar da Rusya’nın dolar ve avro kullanımını zorlaştırıyor. Rusya, ayrıca, kripto para birimlerinin de uluslararası ödemelerde kullanılabileceğini tartışıyor.

Bu süreçte Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi Batı’nın yaptırımlarına katılmayan ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmişti.