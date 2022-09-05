Rusya’dan yaptırımlara karşı ‘kripto’ hamlesi

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemenin bir mecburiyet olduğunu belirterek “Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor” dedi.

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Moiseyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’teki açıklamasında, kripto paraların ülkedeki düzenlemesi konusunda maliye bakanlığıyla merkez bankasının arasında çeşitli görüş ayrılıklarının olduğunu söyledi.

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının bir mecburiyet olduğunu anlatan Moiseyev, “Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de merkez bankası için açıktır” dedi.

Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirten Moiseyev, “Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor” dedi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da 18 Mayıs’taki açıklamasında, kripto paraların Rusya’da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.

Batılı ülkelerin Rus finans sistemine yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki çok sayıda kurum ve kuruluş, dolar ve avro ödemelerinde sorunlar yaşıyor.