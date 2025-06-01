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Yaramazlara biraz batar!

Rusya'da otoyol köprüsü trenin üstüne çöktü: Yedi ölü, 66 yaralı

Rusya’da otoyol köprüsü seyir halindeki yolcu treninin üstüne çöktü. Yedi kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.


Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Vali şunları söyledi:

“Köprünün çökmesi sonucu yedi kişi yaşamını yitirdi, üç çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44’ü hastaneye kaldırıldı, 22’siyse ayakta tedavi edildi.”

Rusya demir yollarıysa köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğünü öne sürdü. Araştırma komitesi de ‘patlama nedeniyle’ köprünü çöktüğünü duyurdu.

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