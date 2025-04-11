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Rusya'da eski dışişleri bakanı 'yabancı ajan' listesine eklendi

Rusya’da eski Dışişleri Bakanı Andrey Kozirev, Rus yetkililer ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle ‘yabancı ajan’ listesine eklendi.

Fotoğraf: AA

Açıklamayı Rusya Adalet Bakanlığı yaptı. Kozirev’in Rus yetkililerinin aldığı kararlar ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı ve Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü ‘özel askeri operasyona’ karşı çıktığı söylendi.


Andrey Kozirev. Fotoğraf: Wikipedia

Kozirev bu nedenle yabancı ajan listesine eklendi.

Andrey Kozirev, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde 1990-1996 yıllarında dışişleri bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından sonra Kozirev, NATO’yu bir tehdit olarak görmeyen ve Batı’yla entegre olma eğilimde bir dış politika izlemişti. Eski bakan şu anda 74 yaşında.

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