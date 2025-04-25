Rusya'da araca bombalı saldırı: Üst düzey bir subay öldü

Rusya’da bir otomobile bombalı saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik’in öldüğü açıklandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde bir apartmanın önünde yapıldığını açıkladı. Patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İncelemelerin ardındansa şu açıklama yapıldı: “İlk belirlemelere göre patlama sonucu tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi.”
Ukrayna, Rus ordusunun dün Kiev’e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını ve 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.