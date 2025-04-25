Rusya'da araca bombalı saldırı: Üst düzey bir subay öldü

Rusya’da bir otomobile bombalı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik’in öldüğü açıklandı.

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Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde bir apartmanın önünde yapıldığını açıkladı. Patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İncelemelerin ardındansa şu açıklama yapıldı: “İlk belirlemelere göre patlama sonucu tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi.”

Ukrayna, Rus ordusunun dün Kiev’e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını ve 12 kişinin öldüğünü açıklamıştı.