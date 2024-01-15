Rusya, kendi Vikipedi’sini kuruyor

Rusya, Vikipedi benzeri Ruwiki sitesini hayata geçiriyor.

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Reuters’ın Rus basınından aktardığına göre Vikipedi’nin Rusça versiyonu Ruwiki’nin lansmanı Pazartesi günü yapılacak.

Ruwiki’nin sınırlı bir izleyici kitlesi testi olan beta testi 2023’ün ortalarında başladı ve Ruwiki’de halihazırda Vikipedi’nin Rusça bölümünden daha fazla makale olduğu bildirildi. Putin, söz konusu siteye 2022’nin ortalarında onay verdi.

Özellikle Ukrayna’nın işgal edilmesinden sonra Rusya, ülkedeki bağımsız platformlara baskısını yoğunlaştırdı. Rusya, Ukrayna’nın işgaliyle ilgili içeriklerden dolayı çok sayıda para cezası uygulasa da Vikipedi’yi henüz yasaklamadı.

Rus basınına göre beta testinde Ruwiki’de en çok okunan içerikler şunlar oldu: 2023’teki ölümler, Arap-İsrail çatışması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rusya’da en fazla hasılat yapan filmler

Haberlere göre ortalama bir kullanıcı sitede altı dakikadan fazla vakit geçiriyor.