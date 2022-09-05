Rusya, bazı Hollywood oyuncuları ve ticaret bakanına ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile Hollywood oyuncuları Sean Penn ve Ben Stiller’ın da aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, kararın gerekçesi olarak ABD’nin Rusya vatandaşlarına karşı ‘sürekli genişleyen yaptırımlar’ gösterildi.

AA’nın haberine göre ABD kongresi üyeleri, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileriyle kültür alanında faaliyet gösteren 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konuldu.

Yaptırım kararına dahil edilenlerin isimlerinin yayımlandığı 25 kişilik listede bazı senatörlerin yanı sıra ABD Ticaret Bakanı Raimondo ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi ziyaret eden sinema oyuncuları Penn ile Stiller’in isimleri yer aldı.