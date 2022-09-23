Rusya, 100 milyon tonla buğdayda rekor hasat aldı ama ülkeden çıkaramıyor

Buğday hasadının 100 milyon tonla rekor seviyeye ulaşması beklenen Rusya, yaptırımlar ve Ukrayna savaşından dolayı bunu ihraç edemiyor ve ülkede biriktirmek zorunda kalıyor.

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İyi yetiştirme koşulları sayesinde Rusya’da buğday hasadının 100 milyon tona yakın olması bekleniyor. Rusya’da oluşan arz, dünyadaki gıda fiyatlarını düşürmeye etki edecek boyutta.

Rusya, büyük miktardaki arza rağmen, Ukrayna’da yedi aydır süren savaşın getirdiği lojistik sorunlardan ve Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan dolayı elindeki buğdayı ihraç edemiyor ve normal zamandan daha fazla buğdayı elinde tutmak zorunda kalıyor.

Uluslararası Hububat Konseyi, fazladan arzın ülkeyi terk etmesini beklemezken, ihracat miktarını 36,5 milyon ton olarak tahmin etti.

Buğday fiyatları, Rusya’nın Ukrayna limanlarını abluka altına alarak ülkenin ihracatını kısıtlamasından sonra küresel olarak yükseldi. Temmuzda, limanların yeniden açılmasına dair imzalanan ‘tahıl koridoru’ anlaşması fiyatların düşmesini sağlarken, Ukrayna’daki savaşın tırmanması buğday fiyatlarını anlaşmadan önce görülen seviyelere yükseltti.

Rusya da, tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarının açıldığını ve buğdayın dünyaya dağıtıldığını ama aynı şeyin Rus tahılı için yapılmadığını söylemişti.