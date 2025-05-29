Rüşvet ve fuhuş operasyonu: İki adliye çalışanı dosyaları zaman aşımına uğratmaya çalışmış

Iğdır’da birbiriyle bağlantılı rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda dün tutuklanan iki adliye çalışanının, adli dosyaları zaman aşımına uğratmaya ve üzerinde oynama yapmaya çalıştığı anlaşıldı.

Fotoğraf: AA

Kentte birbiriyle bağlantılı rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 25 Mayıs’ta gözaltına alınan 19 şüpheliden ikisi adliye çalışanı 11’i tutuklanmıştı.

Zanlılardan T.Ç. ve Ü.Y. çıkarıldıkları mahkemece ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarından tutuklanmış, zanlıların çeşitli mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü görevlerinde oldukları ortaya çıkmıştı.

Valiliği açıklamasına göre tutuklanan adliye çalışanlarının adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımına uğratmaya ve infaz dosyaları üstünde oynama yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

AA’nın aktardığına göre açıklama şöyle:

“Çalışmalar sonucunda, aranması çıkan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yapmaya çalıştıkları ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen adliye çalışanı üç şüpheli şahıs 28 Mayıs’ta adli makamlara sevk edilmiş olup, M.H. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakılmış, T.Ç. ve Ü.Y. ise adli mercilerce tutuklanmıştır.

Konuyla ilgili 102 bin lira, 10 bin 200 dolar, üç cep telefonu, bir tablet bilgisayar, birçok flash bellek, CD, SSD disk, ajanda ve muhtelif belgeler ele geçirilmiştir.”