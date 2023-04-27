Russell Crowe’u hiç böyle görmediniz

Oscar ödüllü, 58 yaşındaki oyuncu Russell Crowe ilk kez bir korku filminde yer aldı. Crowe, ‘Şeytanın Düşmanı’ filminde rahip olarak izleyici karşısına çıkacak.

‘Gladyatör’, ‘Akıl Oyunları’, ‘Nuh: Büyük Tufan’, ‘Robin Hood’, ‘Kaçış Planı’ ve çekimleri ülkemizde gerçekleşen ‘Son Umut’ gibi filmlerde oynayan Crowe, bu kez bambaşka bir türde başrol aldı.

Korku ve gerilim filmi ‘Şeytanın Düşmanı’nda Vatikan’ın baş şeytan çıkarıcısı Peder Gabriel Amorth rolüyle ilk kez bir korku türünde izleyici karşısına çıkacak Crowe, senaryoyu okuduğunda rahipten çok etkilendiğini ve hayran kaldığını söyledi.

“Başta bunun uydurma bir hikaye olduğunu düşündüm” diyen Crowe, şöyle devam etti:

“Sonra baktım ve gerçek olduğunu anladım. Peder Amorth’un hayatını takip etmek benim için harika ve büyüleyici bir yolculuk oldu. Onunla ilgili daha çok okudukça ona hayran kaldım. Amorth’un karakteri beni büyüledi.”

Rolü için rahibin ilk iki kitabını okuyan oyuncu, onu şeytan çıkarma ayinlerini yaparken izleyen insanlarla da konuştuğunu belirtti.

Saçımdaki her bir beyazı hak ettim

Filmle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktaran Crowe, kariyerinden şöyle bahsetti: “Yaptığım filmlerin sayısını ben bile hatırlamıyorum ama benden çok film çekenleri gördükçe şaşırıyorum çünkü bugüne kadar hep çalıştım. 58 yaşındayım ve saçımdaki her bir beyazı hak ettim. Şimdi de kırışıkları ve saçında beyazları olan karakterleri canlandırıyorum.”

Peder Gabriel Amorth’un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan’ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarmasını konu alan ‘Şeytanın Düşmanı’, 5 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girecek.