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Yaramazlara biraz batar!

Russell Crowe’dan emeklilik itirafı: Bir daha benden haber alamayacaksınız

Oscar ödüllü 59 yaşındaki aktör Russell Crowe, sinemada geçirdiği 40 yılın ardından oyunculuk kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü belirtti.

Fotoğraf: Karlovy Vary Film Festivali

Variety‘nin haberine göre 60 yaşına girmeye hazırlanan Crowe, emekliliği düşündüğünü itiraf etti.


Sektörde yaşlandığını ve kariyerindeki bir sonraki adımı düşünmeye başladığını söyleyen Crowe, “Şu anda, aynanın karşısına geçip ‘Bu da kim?’ diye sorduğunuz o dönemdeyim” dedi.

Crowe şöyle devam etti: “O hala çalışmalarında yeni şeyler keşfediyor. Ya da duracağım ve bir daha benden haber alamayacaksınız. Ne olacağına henüz karar vermedim. Bunlar çok geçerli iki seçenek.”

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