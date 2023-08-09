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Yaramazlara biraz batar!

Rus sporcu, Musk’ın koçluk isteğini ‘prensip meselesi’nden reddetti

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Elon Musk’ın Mark Zuckerberg’le yapacağı kafes dövüşü öncesi eğitim isteğini reddetti.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Twitter’ın da sahibi milyarder işadamı Musk, ‘Threads’ adıyla ‘Twittera alternatifi bir platform kuracağı’nın duyurmasının ardından Meta CEO’su Mark Zuckerberg’ü kafes dövüşüne çağırmış, Zuckerberg de kabul etmişti.


Musk, dövüş öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov’dan koçluk istedi.

Sporcu Nurmagomedov, bu isteği ‘prensip meselesi’nden geri çevirdi.

Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

Zuckerberg, Musk’la kafes dövüşü için hazır

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