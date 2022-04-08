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Yaramazlara biraz batar!

Rus oligarkların AB’deki 30 milyar avroluk varlığı donduruldu: Yat, helikopter, sanat eseri…


Avrupa Komisyonu, AB’nin Rus oligarklara ve diğer yasaklı kişilere ait yaklaşık 30 milyar avroluk varlığı dondurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Komisyon, Avrupa Birliği (AB) devletlerinin dondurduğu varlığın içinde botların, helikopterlerin, gayrimenkullerin ve sanat eserlerinin olduğunu belirtti.


Komisyon ayrıca ek olarak yaklaşık 196 milyar avroluk finansal işlemin engellendiğini duyurdu.

Aralarında, Roman Abramoviç, Aleksey Mordaşov, Oleg Deripaska, Alişer Usmanov ve Andrey Melniçenko gibi tanıdık simaların da bulunduğu oligarkların toplam servetleriyse en az 118 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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