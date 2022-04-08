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Yaramazlara biraz batar!

Putin ve Lavrov’un kızlarına bir yaptırım da Britanya’dan


Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

Fotoğraf: AA

Britanya, Rusya’nın şubat sonunda Ukrayna’ya saldırmasının ardından 1200’den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı almıştı.


Son olarak Putin’in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov’un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart’ta da Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında da aynı kararı alan Britanya, bu yaptırımları ABD ile koordine etmişti.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss şunları kaydetti: “Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Rusya’nın görmediği bir ölçekte küçültüyor.”

ABD’den Putin’in kızlarına yaptırım

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