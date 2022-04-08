Putin ve Lavrov’un kızlarına bir yaptırım da Britanya’dan

Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

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Britanya, Rusya’nın şubat sonunda Ukrayna’ya saldırmasının ardından 1200’den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı almıştı.

Son olarak Putin’in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov’un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart’ta da Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında da aynı kararı alan Britanya, bu yaptırımları ABD ile koordine etmişti.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss şunları kaydetti: “Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Rusya’nın görmediği bir ölçekte küçültüyor.”