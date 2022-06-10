‘Rus McDonald’s’ için logo hazır

Rusya’daki McDonald’s şubelerini satın alıp yeni bir isim altında işletecek şirket, logosunu tanıttı.

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ABD merkezli fast food zinciri McDonald’s, geçen ay, 24 Şubat’ta Ukrayna’nın işgal eden Rusya’dan çekilme kararı aldığını, restoranları Sibiryalı işadamı Aleksander Govor’a satacağını duyurmuştu. 1990’dan beri Rusya’da faaliyet gösteren zincirin restoranları için ‘MakRus’, ‘MakRos’, ‘Rusburger’, ‘RusDonald’s’ gibi isim önerileri gelmişti.

Devlet ajansı TASS, bu pazar günü zincirin 15 restoranının yeniden müşterileriyle buluşacağını duyurdu. Habere göre fast food zincirinini Rus versiyonunun ismi henüz belli değil ancak logosu hazır.

Logodaki yuvarlak burgeri, iki çizgi de patates kızartmasını simgeliyor. Yeşil fon, sunulacak hizmet ve gıdaların kalitesini sembolize ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları, logonun özgün olmadığını, eski isme gönderme yaptığını, ‘M’ye benzediğini savundu. Bazılarıysa Bangladeş bayrağından esinlenilmiş havası verdiğini yazdı.