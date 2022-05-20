Rusya’daki McDonald’s şubelerine yeni isim arayışı başladı: RusDonald’s, MakRus…

ABD merkezli fast food zinciri McDonald’s Ukrayna’nın işgal edilmesinden sonra çekilme kararı aldığı Rusya’daki restoranlarını satacağı ismi duyurdu. Ülkede restoran zincirinin yeni adı konusunda arayış gecikmedi. ‘RusDonald’s’, ‘MakRus’ önerilerden sadece ikisi.

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McDonald’s, 24 Şubat’ta Ukrayna işgal edildikten sonra Rusya’dan çekileceğini açıklamıştı. Dün firma, ülkede 62 bin çalışanı bulunan 850 restoranın Sibiryalı işadamı Aleksander Govor’a satılacağını duyurdu. Rakam açıklanmadı.

Petrol şirketi NefteKhimServis’in ortaklarından ve ülkedeki 25 McDonald’s şubesinin sahibi olan Govor’un restoranların tamamının sahibi olacağı açıklandıktan sonra Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Telegram hesabından ”Yeni zincirin adı ne olmalı” diye sordu. Bakanlığın, Rus fast food zincirinin adının henüz bulunmadığını ve önerileri beklediklerini ifade ettiği paylaşıma 1500’ü aşkın mesaj geldi.

Öneriler arasında, ‘MakRos’, ‘MakRus’, ‘Matruşka’, ‘Rosburger’, ‘RusDonald’s’ dikkat çekti. Rus ordusunun tanklarında da yer alan, işgalin sembolü haline gelen ‘Z’ harfini içeren ‘ZBurger’ de işgali destekleyenlerin önerisiydi.

Rusya’nın ilk şubesi Ocak 1990’da başkent Moskova’da açmıştı.