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Yaramazlara biraz batar!

Rupert Murdoch evlenmekten vazgeçti: 92 yaşında beşinci kez nişanlanmıştı

92 yaşındaki milyarder medya patronu Rupert Murdoch, beşinci evliliğine hazırlandığı nişanlısı Ann Lesley Smith ile ayrıldı.

Fotoğraf: AA

Dünya genelinde önemli medya yatırımları olan Murdoch, eski model, şarkıcı ve radyo talk-show sunucusu olan 66 yaşındaki Anne Lesley Smith ile 20 Mart’ta nişanlanmıştı.


“Çok gergindim. Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağına inanıyorum” diyen Murdoch, nişandan iki hafta sonra evlenmekten vazgeçti.

Çiftin ayrılık nedeni hakkında Daily Mail‘e konuşan bir kaynak, Smith’in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini belirterek, ikilinin oturup konuşarak bu karara vardığını söyledi.

Rupert Murdoch

ABD’deki Fox News, Britanya’daki The Sun gibi büyük medya kuruluşlarını kapsayan şirket sahibi Murdoch’ın önceki evliliklerinden altı çocuğu var.

Avustralyalı medya patronundan sonra bu imparatorluğu kimin devralacağı da sık sık gündeme geliyor. Aile içi güç savaşlarının anlatıldığı HBO yapımı Succession dizisinin de, medya devi Rupert Murdoch ve ailesinden ilham alınarak çekildiği düşünülüyor.

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