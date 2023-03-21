Korktuğu başına geldi: Rupert Murdoch beşinci evliliğine hazırlanıyor

‘Aşık olmaktan korkuyordum’ diyen 92 yaşındaki milyarder medya patronu Rupert Murdoch beşinci evliliğine hazırlandığını açıkladı.

Fotoğraf: Rupert Murdoch ve Ann Lesley Smith (BBC)



Dünya genelinde önemli medya yatırımları olan Murdoch, geçen yıl dördüncü eşi model ve oyuncu Jerry Hall’dan ayrılmıştı.

Murdoch bir kez daha, bu kez eski model, şarkıcı ve radyo talk-show sunucusu olan 66 yaşındaki Anne Lesley Smith ile nişanlandığını duyurdu.

Evlilik haberiyle ilgili sahibi olduğu New York Post gazetesine konuşan Murdoch, “Çok gergindim. Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum” diyor.

‘Dörtte bir İrlandalı’ olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü’nde evlenme teklif ettiğini de ekledi.

İlk üç evliliğinden altı çocuğu olan Murdoch, Smith ile hayatının ikinci yarısını birlikte geçirmek için sabırsızlandığını söylüyor.

Smith ise 14 yıl önce ayrıldığı eşinin de işadamı olduğunu atıf yaparak, “Bu yüzden Rupert’ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz” mesajını veriyor.

Çiftin düğün töreni yaz sonunda olacak.

Altı çocuğu var

ABD’deki Fox News, Britanya’daki The Sun gibi büyük medya kuruluşlarını kapsayan şirket sahibi Murdoch’ın önceki evliliklerinden, altı çocuğu var.

Avustralyalı medya patronundan sonra bu imparatorluğu kimin devralacağı da sık sık gündeme gelen bir konu.

Amerikan HBO yapımı Succession dizisi de, medya devi Rupert Murdoch ve ailesi ile karşılaştırılan bir yapım.