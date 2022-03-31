Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı haziranda açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının haziran başında hizmete başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin verdiği bigilere göre hattın yapımı 21 Haziran 2017 tarihinde başladı. 800 metre uzunluğundaki hatta çalışmalar, öz kaynak bütçe yetersizliği nedeniyle, 2018 yılı sonunda, araç ve füniküler elektromekanik sistemi imalatları öncesinde durduruldu. İmamoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, Haziran 2020’de öz kaynak bütçe planlaması yaparak, hattaki imalatları yeniden başlattı.

Hatta hizmet verecek trenin altı saatlik bir çalışma sonucunda Rumeli Hisarüstü istasyonuna indirilmesi önesinde İmamoğlu, hatla ilgili bilgileri paylaştı: “Biz, bu hattı devraldığımızda, ne yazık ki yüzde 23 civarında bir tamamlama oranına sahipti. Ama acı bir şekilde, finansal olarak da yüzde 50’ye yakın bir ödemesi yapılmıştı. Yanlış, kötü bir ihale ve sözleşme sonrasında bu gerçekleşti. Bu arada firmanın konkardoto ilan etmiş olması da buranın ayrı bir talihsizliğiydi. Bu anlamda uzun süre durmak zorunda kalan bir şantiyeye dönüştü.”

Hattın betonarme işlerinin yüzde 95-96 seviyesinde tamamlandığı ifade eden İmamoğlu mayıs sonu, haziran başı gibi hizmete almayı planladıkları belirtti.

Anadolu yakasından M6 hattına

Hattın Boğaz’da denizle buluşacak olmasına dikat çeken İmamoğlu sözlerini sürdürdü: “Oradan makul bir iskeleyle şimdilik başlayacağız, ama ileride tasarımıyla güçlü bir iskeleyi var ederek aynı zamanda orayı bir Boğaz hattı haline getirip, Şehir Hatları’nın sağlam bir destinasyonuna dönüştüreceğiz. Boğaz’dan gelen hatlarla bir nevi raylı sistemi Şehir Hatları’yla buluşturduğumuz bir başka noktayı da İstanbulluların yaşamına katmış olacağız. Yani hemen Anadolu yakasındaki birkaç iskeleden, yolcularımız buraya gelip, buradan Hisarüstü’ne çıkıp, M6 hattımıza katılıp, rahatlıkla İstanbul’un diğer raylı sistemlerine de entegre olmuş olacaklar.”