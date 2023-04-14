RTÜK’ün ‘Demirtaş’ cezasına yürütmeyi durdurma kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımı gerekçesiyle verdiği ceza hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
RTÜK, Halk TV’de HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Demirtaş’ın Dad isimli kitabının gösterilmesinin ardından kanala ceza vermişti.
Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına katılan Halk TV Ankara Grup Temsilcisi Serhan Asker, bölge idare mahkemesinin (istinaf) kararını açıkladı.
Asker, “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. O karar mahkemede tartışılacak” dedi.